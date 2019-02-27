科技商機：陪伴長者App可以點賺錢？

外媒報道，美國有愈來愈多長者逐漸依賴技術，緩解年老後的孤獨感。為了尋找他們渴望的面對面交流，很多美國長者轉而選擇App、機械人等新科技服務。



一款自稱可提供照顧長者服務的應用程式Papa，可以為長者和參與的大學生建立溝通連接。在Papa的App上，參與的大學生可以給長者提供生活上的幫助，例如提供目的地的交通、整理房屋、教會他們使用高科技產品，以及陪伴他們，猶如長者們的乖孫(Grand kids)。



Papa的服務名為「grandkids on demand」，每個參與的大學生可獲得報酬，事先均經過篩選，通常為社工或醫療健康專業的大學生。長者需為服務每小時支付17美元(約133港元)，其中10美元為學生所得。他們亦可以每月額外支付30美元，選擇指定的陪伴大學生。



Papa行政總裁Andrew Parker表示，在發現自己工作太忙，沒有足夠時間陪伴祖父後，開發了這款App。如今，Papa已有250名長者會員。

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