新股專輯：興合控股入場費2504元　傳已足額認購

馬來西亞黑色廢金屬貿易公司興合控股(01891)主席兼行政總裁Sia Kok Chin表示，自2017年4月馬來西亞政府實施鋼鐵保護性措施，如徵收鋼鐵產品額外入口稅，預料馬來西亞煉鋼廠對黑色廢金屬需求會增加，利好行業發展。



市場消息透露，興合控股國際配售及公開發售部分已足額認購。



至於中國近年減少廢紙進口，他認為可提升廢紙在馬來西亞的銷售，對公司的廢紙業務有利，而公司在馬來西亞的廢紙市場中佔4.3%份額，發展空間大。



他又指，公司業務集中在馬來西亞，選擇來港上市，是看中香港作為國際金融中心地位，並鄰近中國，冀能藉在港上市的地位，提升公司的形象及知名度，亦可加強作為全球鋼鐵業最大市場的中國對公司的認識。



該公司周三(27日)起至下周一(3月4日)招股，招股介乎每股0.5元至0.62元，發售2.5億股，集資最多1.55億元。一手4,000股，入場費2,504.99元。獨家保薦人為申萬宏源。股份預期3月15日主板掛牌。



該公司集資所得約8.8%用於部分更換卡車車隊；約7.1%提升加工能力；約2.3%設立企業資源規劃系統；約11.1%用於在馬來西亞半島東海岸設立一個新廢料場；約15.6%將用於擴充位於Selangor的廢料場；約45.1%將用作黑色廢金屬貿易業務的營運資金；約10%用作一般營運資金或其他一般企業用途。



集團引入兩名基石投資者Tan Gim Lin及Teo Giin Liang，分別認購2,000萬元及1,000萬元股份。

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