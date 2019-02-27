新地雷霆：有信心實現香港賣樓400億元目標

新鴻基地產(00016)副董事總經理雷霆表示，新地賣樓一向依市價推盤，一取得售樓紙就推售，因此今年推盤都會好頻密，可謂「貨如輪轉，月月有樓賣」。憑藉足夠土地儲備和有效率的建築及銷售團隊，中期而言好有信心在香港每年賣樓400億元。主席郭炳聯坦言，「內地發展商年年賣樓1,000億(元)嘅，佢哋競爭好厲害，幸好我哋團隊喺啲靚嘅樓度都好經驗」。



新地今年以來繼續大手買地，其中上兩星期才斥逾63億元，奪得白石角優景里與博研路交易住宅地，1月底則用逾112億元，奪得啟德舊跑道首幅面向維港海景住宅地。雷霆表示，對這兩個項目很有信心。新地投地一直「積極計算，恪守財務紀律」，同時希望加快農地轉用途，以增加供應滿足市場需要。郭炳聯補充，「我哋每年都賣400幾億元樓嘅話，都要補返啲地，補返咁上下地先夠嘢畀公司啲同事做」。



另一副董事總經理黃植榮表示，香港人口老化對建築成本的影響在於年輕人不願參與建造築，希望利用機械、自動化等科技滲入建築業，提高其生產力，繼而把建築成本控制在可控範圍，預期未來幾年建築成本不會大漲，最多溫和地上升。



談到土地供應方面，雷霆表示，舊樓重建項目不易做，過去一年做得成的項目實際不多，因此未來尤其是港島區的困難不小，市區舊樓重建都會比較淡靜，所幸新地過去幾年都成功收到不少具質素的舊樓項目。



黃植榮則稱，過往十幾廿年一直努力做農地轉換，視乎條件，成熟一單做一單，「一路冇停過，希望有嚟緊一年都有兩、三單接近完成階段，不同意新地囤地。」他又指，補價談判過程中很多「冗贅規矩、好多唔協調」，「業界畀咗好多意見政府，希望streamline(精簡)啲程序」。



內地業務方面，郭基煇表示，新地近期在杭州、上海和廣州都有投標，政策一直是爭取在一線及個別二線城市的核心好地段發展綜合項目。



他又稱，廣州天環廣場出租率達到90%，到4、5月應該見到很多首次進駐廣州的店舖、旗艦店都會開幕，場面會好熱鬧，租金升得非常之快。郭炳聯補充，天環廣場「我哋要揀客嘅，唔係求其有個客嚟就租畀佢，依樣好緊要。」

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