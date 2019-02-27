25歲仔做執行董事　內房最年輕高管原來係...

近年內房非常鍾意分拆子公司上市，奧園(03883)除咗分拆物業管理業務奧園健康生活集團(03662)之外，仲帶咗位年輕企二代出嚟見大家！



講緊唔係郭家千金或者公子，而係奧園主席郭梓文嘅女婿陶宇，而呢位「百億夫婿」除咗睇得仲打得。



喺香港發展商有「千億新抱」，內地房企都有「百億夫婿」，今次唔同嘅係，陶宇係公司最年輕高管！



睇返資料，陶宇今年25歲，2017年喺澳洲讀金融及商業分析碩士，同時喺奧園澳洲分公司擔任金融分析師一職，直至2018年先後被委任為執行董事，依家主要負責日常資金營運同收購策略管理，相信未來跟住外父郭梓寧可以學到唔少嘢。

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