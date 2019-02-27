隨時觸動金融市場！特朗普或會畀呢個人出賣...

周三(2月27日)美國或有「花生戲」上演，隨時觸動金融市場。外國傳媒報道，美國總統特朗普前私人律師科恩(Michael Cohen)即將在國會作供，有媒體取得他的講稿，發現他將會「出賣」特朗普。



根據該講稿的內容，科恩將於國會作供時說︰「我很慚愧，我選擇隱瞞特朗普的非法行為，而不是聆聽自己的良心。」



他又計劃說：「我感到慚愧，因為我知道特朗普是甚麼樣的人。他是種族主義者及騙子。」



由於科恩與特朗普關係密切，是第一個可以為總統的不當行為提供直接證據的人，令他成為國會議員及特別檢察官穆勒(Robert Mueller)重視的證人。去年他承認2017年在為莫斯科特朗普大樓的案件作證時做假證，預計今年5月就要開始入獄服刑3年。



另外，在今年1月17日，他承認曾向一間科技公司付款，以換取對方作出對特朗普有利的網上民調數據。他指，當時的工作只為了特朗普利益，「我真為對一個不值得的人盲目忠誠而後悔」。

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