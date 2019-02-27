致富智庫︰想發達？8大有錢人嘅思維習慣你要學吓

想擺脫貧窮，走向致富之路？財務策劃專家Eric Roerge就話，佢多年嚟接觸過唔少「有錢人」，當中都有唔少都係白手興家。而佢哋嘅成功之道背後，係一套特定嘅思維模式同習慣！



當然，Roerge亦提到，佢對有錢人嘅定義，唔係講緊要去到全球首富、股神嗰個層次；而係講緊「有足夠嘅錢」去追夢同實現長期目標，平時生活質素亦有一定水平嘅富人階層。



佢列舉咗8樣有錢人獨有嘅習慣同思考方式，比大家參考︰



1.【識得發問】

知識就係財富，而有錢人通常都唔怕問問題，而且成日把握學習新知識嘅機會。佢地會發問、做研究、思考、參考其他人嘅意見。



保持好奇心及求知欲係良好嘅習慣，如果你想搵錢，首先就應該問多啲問題。



2.【簡單才是最好】

無論係做投資、買保險，甚至係儲蓄計劃，都有各種令人眼花繚亂嘅plan畀你揀。但其實致富之道可以好簡單︰不外乎係使少啲錢、儲多啲、買少啲無謂嘢、努力搵多啲錢...



不過要真正做到上面所講嘅嘢，其實並唔容易。



3.【唔好忽視微小嘅支出】

有錢人會做好預算，睇實每一筆開支，避免不必要嘅費用。唔會將錢浪費喺冇用嘅名牌嘢度。



4.【使錢唔會「使凸」】

多數有錢人會一直keep住留意自己有幾多錢，唔會先使未來錢。



但如果真係唔夠錢使，點算好？佢哋會諗辦法增加收入，而唔係去借錢。



5.【儲錢及投資優先】

儲蓄同投資係發達嘅最佳方法，唔好成日怕市場波動會搞到輸錢。只要係長線投資，唔好炒短線熱門股就得。



6.【未雨綢繆】

唔想突然間因為意外，搞到自己失去得來不易嘅財富？咁就要保定一筆應急基金，一旦有事，都有筆錢傍身，唔使按樓借錢，慳返唔少利息。



7.【正面思維】

保持正面、樂觀嘅思維，會更容易睇到機會，同埋把握良好際遇。相反，如果諗嘢負面，成日覺得自己唔掂，咁就好容易會錯過機會。



8.【唔好將精力用喺控制唔到嘅事情上】

好多人成日怕呢樣、怕嗰樣，啱啱投資咗隻股票就日日睇到實，驚會輸錢。但其實呢啲行為喺冇乜用嘅，反而會分散咗你嘅精力，基本上只要唔短炒、理性分析、長線持有；就可以將精力用喺更好嘅地方。

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