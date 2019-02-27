新股專輯：中國旭陽集團集資40%用作還債

中國焦炭、焦化產品和精細化產品綜合生產商及供應商中國旭陽集團(01907)周四(28日)至下周二(3月5日)，以每股2.76元至3.18元招股，發售6億股，集資最多19.08億元。一手1,000股，入場費3,212.04元。國泰君安國際為獨家保薦人。預計3月15日於主板上市。



是次集資所得約40%用於償還現有債務；約30%用於收購及戰略性投資；約20%用於改善環保設施和措施；約10%用作營運資金。



該公司引入8名基礎投資者，其中力都貿易認購1,800萬美元；廣州番禺海怡房地產、Wide Bridge Ltd.、銀鑫控股各認購1,500萬美元；中國祿豐私募資金、LMF Oversea Investment Fund SPC各認購1,000萬美元；河南金馬能源認購500萬美元；江西黑貓炭黑認購1,956萬元人民幣等值股份。

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