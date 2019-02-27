佳景集團料去年轉蝕6千萬

佳景集團(00703)公布，預期截至2018年12月31日止全年度錄得虧損約6,010萬港元，2017年同期則錄得溢利約1,100萬元。同時，集團亦於2018年第4季錄得虧損約3,260萬元，2017年同期第4季溢利約2,690萬元。



集團表示，由盈轉虧主因是澳門兩間餐廳改建為四個美食廣場櫃位、香港一間首首•韓式小館特許經營餐廳及中國大陸六間餐廳結業，產生數間餐廳物業、廠房及設備的撇銷虧損/減值虧損3,620萬元；食品手信業務虧損1,870萬元；於橫琴島持作出售的投資物業公允價值虧損淨額500萬元；澳門投資物業欠缺租金收入。



另外，集團透露，與獨立第三方就出售澳門全資附屬公司(其擁有橫琴島開發項目)的控股或全部股本權益進行磋商。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/