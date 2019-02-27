理財Campus︰強勢股破位　點炒最實惠？

恒指相距52周高位尚有一段距離，但近日愈來愈多股份升破一年以來的高位。投資獲利須低買高賣，高追破頂強勢股的心理壓力不少，現時再追仍有利可圖嗎？



以藍籌股為例，兩大權重股騰訊控股(00700)和滙豐控股(00005)短期要突破52周高位並不容易。不過，友邦保險(01299)、新鴻基地產(00016)及中國移動(00941)等近期都曾創52周高，個別更不只一日破位。



【升勢捉路】留意大市及利好消息

致富證券研究部高級分析員葉宇軒表示，股份創52周高有不同原因。一是大市氣氛好轉，股份集體向好；二是公司出現重大利好事件，例如發盈喜、業績好過預期、有收購合併；三是行業有利好消息，如油價向上帶動石油股；四是與基本面無關，小型股被部分投資者大手買入而推升。



他翻查去年12月至今年2月(截至上周五)創52周高位的股份表現，持貨1日和5日，取得正回報的概率平均超過六成，反映股份破頂後可再升。他認為強者愈強的原因，是52周高股份資料相對易找，多了投資者關注，短期買盤較大機會增加。此外，過去一年買入的投資者都賺錢，令蟹貨出籠壓抑升勢的機會減少。



【入市指標】愈貴愈買 成交要夠大

葉宇軒建議，投資者可靈活短炒這批破頂股，但最好是揀選收市價高於開市價、在圖表上出現大陽燭的一類。原因是這反映投資者愈貴愈買，翌日再有資金追入的機會較高。另一決定是否追入的指標，是成交額要夠大，一般是破位日成交額是之前一個月的日均成交額的倍數，破位的啟示性更大。



他續指，創52周高的股份普遍有較佳的技術走勢，可以追入短炒，值博度高於「撈底」買創52周低股份，畢竟股份每況愈下、被市場忽略總有原因。不過，一些穩步向上、接連創52周高的優質大型股，例如香港中華煤氣(00003)、領展房產基金(00823)，較受大市氣氛推動，投資者可能會想等股價稍作調整才買入。



【專家教路】分散買貨 嚴守止蝕

葉宇軒提醒高追這類強勢股的風險，一來升得急也有機會跌得急，故要分散來追，不要重注一隻。另要嚴守止蝕，因股份炒起不一定是基本面改善，有可能是純粹炒市場氣氛，一旦過了氣隨時冇人再炒。



在設置賣出價位上，他建議止賺的幅度是止蝕幅度的最少兩倍，例如買入後股價跌10%止蝕，止賺則定在股價較買入價上升20%或更多，這樣才值博。另一策略是，若股份由最高點回落5至10%，投資者亦可進行止賺。



不過，招銀國際策略師蘇沛豐不建議投資者高追52周高股份。近期恒指升至29,000點水平，已反映利好因素，寧選較落後、估值較低股份博追落後。



例如，一些大型內銀股仍未創一年高，可以吼位買；內險股如中國人壽(02628)有被市場向上重估估值的機會；以至近期爆升的中資券商股，也有走勢較同業稍落後的廣發証券(01776)等，值得大家留意。他提醒，現時踏入港股業績期，更要留意公司業績會否令市場失望，盲目高追存有風險。

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