好消息！全球最大主權財富基金「增持股票」

要洞悉股市去向，或許大戶是指標之一，單看這點，目前就有一個好消息！外國傳媒報道，全球最大主權財富基金──挪威國家主權基金仍看好股市，於2018年底市場最悲觀時更「出手」撈底。該基金管理資產規模達1萬億美元。



基金透露，在去年11至12月股市混亂時，買入價值217億美元(約1,692億港元)股份。當時正值美股處於1930年代「大蕭條」以來表現最差的12月，投資者憂慮中美貿易戰升級及美國聯儲局加息。



不過，儘管基金撈底，惟2018年整體持股市值按年跌6.1%，扭轉了2017年大增13.7%的強勢。行政總裁Yngve Slyngstad表示，這是基金首次出現較大規模的價值下跌，對上一次輕微下跌是2002年。



截至2018年12月31日，基金市值約9,670億美元，當中66.3%為股票；3%為未上市的房地產；30.7%為固定收入資產。於2017年，該基金已打算將持股比重調升至70%，在2018年2月大冧市後，更表示會增持股票。



總結2018年，基金投資股票回報跌9.5%；未上市的房地產回報升7.5%；固定收入資產回報增0.6%。不過，由於2019年全球股市強勁反彈，基金最新價值已升至1.03萬億美元。



最大持股方面，基金持有75億美元微軟股票、蘋果公司約73億美元、Alphabet約67億美元、亞馬遜約64億美元、雀巢(Nestle)約63億美元，以及殼牌(Shell)約60億美元。



該基金成立於1990年代，主要投資於股票，同時亦持有債券和房地產，擁有近9,000家公司的股票，買起了全球約逾1%市值。因此，它的動作惹起全球注視。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/