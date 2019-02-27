新盤UPDATES︰樓市氣氛向好　發展商部署下月推盤

市場預期樓市氣氛將持續向好，發展商推盤信心全面上升。市場上部分熱銷項目相續落實加價，多個全新樓盤亦爭相部署下月登場，勢將推動下月新盤交投上升。



●尚悅‧嶺32伙停售料快將加價

土地供應減少料對樓市具正面刺激，個別發展商隨即再部署加價。據一手銷售資訊網資料，恒基地產(00012)旗下元朗尚悅‧嶺，其中32伙即日起停售，料有機會短期發出新價單調升售價。



事實上，該盤本月銷情理想，至今單月已速沽逾100伙，成月內銷量最多樓盤，個別單位成交呎價逾1.8萬元。項目部分單位日前已落實加價約2%。



●長實長沙灣愛海頌最快下月開售

長實集團(01113)執行董事趙國雄表示，旗下長沙灣海壇街項目，正式命名為愛海頌，預售樓花同意書仍待批之中，最快3月開售，首批開價料有折讓。



該公司助理首席經理(營業)何家欣稱，項目提供876伙，全屬兩房及三房戶，逾7成為兩房，最細面積473方呎起。物業前臨昂船洲一帶海景。



對於財政預算案，趙氏認為，土地供應仍算足夠，減少土地推售數量，不會對樓市造成影響。而本身一向無預期會減辣，屬市場預期之內，全年樓市實際走勢，仍視乎中美貿易談判是否落實取得進展。



●ONE HOMANTIN四房現樓示範單位有得睇！

會德豐地產旗下何文田ONE HOMANTIN周三(27日)開放現樓交樓標準示範單位予傳媒參觀，單位為2座19樓A室，實用面積1,489方呎，採四房間隔，單位位於頂層並設有1,269方呎的天台。



會德豐地產常務董事黃光耀表示，上述單位早前已公布銷售安排，以招標形式推出，將於3月31日截標。他續稱，該盤本月沽出7伙，平均成交呎價約30,700元，整個項目累售544伙，套現逾68億元，尚餘17伙待售，包括8伙特色戶及9伙標準分層戶。



經絡按揭轉介首席副總裁劉圓圓表示，該公司為ONE HOMANTIN準買家提供高回贈低按息按揭優惠，包括全期息率H加1.23厘，另有高達2.1%的現金回贈，同時享有高息存款掛鈎計劃。



會德豐地產助理總經理(業務拓展)楊偉銘稱，同系啟德OASIS KAI TAK今日招標售出低座地下花園複式戶，實用面積1,466方呎，成交價5,318.8萬元，呎價36,281元，創項目呎價新高。至於屯門NAPA B1號洋房則以4,000萬元售出，面積2,482方呎，呎價16,116元。



●琨崙洋房單位3,300萬沽

華懋集團的屯門琨崙，剛以招標形式售出青玥琳洋房單位23B，實用面積2,322方呎，平台及天台面積分別536與195方呎，連車位售價3,300萬元，呎價14,212元。該集團銷售部總監吳崇武稱，項目由1月底至今已售出6伙，成績理想。



●傳AVA 228約有5伙獲認購

資深投資者盧華家族集團旗下長沙灣AVA 228今日以先到先得形式發售30伙，據市場消息透露，截至下午1時，該盤約5伙獲買家認購。



【11:01】新盤部署：AVA 228推售30伙

長沙灣AVA 228今日(2月27日)以先到先得形式發售30伙，據銷售安排，準買家於早上11時報到，現場所見，有數組準買家陸續到達售樓處。



該批單位來自3號價單，折實平均呎價19,881港元，個別單位加價3.2%。入場單位為3樓D室，實用面積151方呎，折實售價約283.18萬元。



至於呎價最高為2樓A室特色戶，實用面積187方呎，設有325方呎平台，折實售價逾467.19萬元，呎價22,818元。



●瑧尚預計短期內上載樓書及開放示範單位

新世界發展(00017)旗下馬頭角瑧尚，網頁已剛開通，消息透露，項目預計於短期內上載樓書及開放示範單位，宣傳攻勢隨即展開。項目早前已取得預售樓花同意書，共提供294伙，全屬一房及兩房單位，主打一房佔全盤逾8成。樓盤部分中高層單位可享啟德發展區及維港景致。

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