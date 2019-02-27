歐洲矛盾升級！荷蘭政府擬增持這家公司　冀抗衡法國

外媒報道，荷蘭財政部長Wopke Hoekstra表示，該國政府擬增持法荷航集團股權至大約14%，即與法國政府持有的股份比例相若。然而，此舉令法國相當震驚，該國財長勒梅爾(Bruno Le Maire)更表示，事前對此並不知情。



Hoekstra表示，增持該集團是「保護荷蘭利益的基本步驟」，並直言要確保荷蘭政府在該集團的決策中佔有一席之地。他更指出，此舉並不是為了「投資」，而是為了「保護荷蘭經濟及首都機場的利益」。



而法國財長勒梅爾則表示，法荷航的管理不應受到國家力量的干預。



2004年，法國航空公司(法航)以8.33億歐元收購荷蘭皇家航空公司(荷航)的89%的股權，組成法荷航集團，是全球最大航空公司之一。新集團成立後，法航及荷航以一直以半獨立形式營運。



惟近年法航業績欠佳，導致集團經常虧損。最近更傳集團管理層擬把兩航進行合併重組，並解僱荷航行政總裁Pieter Elbers，結果遭到數百名荷航員工抗議。



事實上，去年由於法航員工連續發動多輪罷工，導致許多航班被迫取消，集團直接經濟損失逾3.3億歐元，這亦導致了兩航員工矛盾加劇。



Hoekstra更坦言︰「近年來集團多次的重要決策中，沒有給予荷蘭人足夠的重視。」

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