聯想牽頭！機械人廠商Vincross獲千萬美元融資

內媒報道，六足機械人Hexa開發商Vincross宣布，該公司已完成由聯想創投牽頭的1,000萬美元A+輪融資。聯想創投是聯想集團旗下的創投基金。Vincross未有透露最新估值，但表示融資收益將用於研發和新產品線。



2016年，神經科學和人工智能研究員孫天齊在北京創立了Vincross，當時他在國際眾籌平台Kickstarter上，為Hexa機械人項目籌資22萬美元。這款機械人與市面上其他產品的不同點是，它為首個能爬樓梯的機械人，意味這款機械人適合執行消防和其他救援任務。



隨着個人電腦市場萎縮，聯想於2016年斥資5億美元，成立創投基金，支持人工智能、機械人和雲計算創業公司。在該基金的100多家投資組合公司中，知名的人工智能公司包括曠視、寒武紀，以及蔚來汽車。

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