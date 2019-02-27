市場轉軚了！相信2019年股市延續牛市氣勢

外國傳媒報道，自從美國股市由去年12月低位大幅反彈後，市場人士開始相信由2009年開始的牛市有機會延長最少1年，主因是經濟衰退似乎未有那麼快來臨。



回看標指自2009年3月6日低見666點日內低位以來，近10年已累彈約3.13倍，繼續成為史上最長牛市。由於標指以收市計，最低位是2009年3月9日的676點，根據定義，牛市真正是由那日開始，不是3月6日低位。



曾為瑞銀美股策略師、現為BTIG首席股票及衍生工具策略師Julian Emanuel表示，「老」不是殺死牛市的原因，目前市場的基本條件肯定能為2019年奠定「升市」的一年，尤其是經歷了2018年冧市。



QMA首席投資策略師Ed Keon認為，雖然今年企業盈利整體或零增長，以及經濟增長的確放緩，但股市依然能夠溫和做好，主因是市場對央行貨幣政策或貿易戰看法轉變，從而扭轉對全球經濟前景的看法。



專門以史為鑑、曾引用股市走勢預言特朗普會當選美國總統的CFRA研究首席股票策略師Sam Stovall表示，截至周三(2月27日)，美股今次牛市已踏入3,641日，遠高於上次紀錄的2000年3,452日。就是因為「夠長」，令投資者起了戒心，反而使投資比重低於平均水平。當你回看2018年第4季，不少人是沽貨，到近期升市，不少人是旁觀，正告訴你市場人士是過度謹慎，他們懷疑牛市會否持續，這正正是利好因素。

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