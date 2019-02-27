科技商機：長者社交機械人ElliQ能「成長」

外媒報道，一個專為長者而設計的主動型社交機械人ElliQ現已接受預訂，售價1,500美元(約1.17萬港元)起，預期年底陸續出貨。



實際上，ElliQ是一個平板和一個支持語音的揚聲器，可以做出彷彿正在進行真實對話的姿勢，點頭代表理解，側身靠近來傾聽對方。ElliQ回答問題或給用戶提醒時，設備上的LED燈會隨着聲音閃爍；平台頂端有一個攝像鏡頭，允許用戶與家人朋友視頻聊天。



ElliQ專為長者設計，給予他們保持活力、與外界保持聯繫互動所需的一切。開發ElliQ的公司表示，輕鬆簡單地與ElliQ和世界互動，通過人工智能(AI)學習了解您的喜好與需求，會變得愈來愈有幫助。



報道指出，ElliQ可在沒有提示的情況下主動與用戶交流。通過AI，設備也可以知道甚麼時候不應打擾用戶，隨着您對ElliQ的了解加深，她也會慢慢了解您，並為您提出更適合的建議。

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