意大利高呼「搵笨」！原來只有兩個國家從歐元獲利

外國媒體報道，除了德國和荷蘭外，原來使用歐元拖累了歐元區成員國的經濟增長。



一項研究顯示，在歐元面世後的20年間，德國和荷蘭從歐元中獲得了巨大利益，德國人均財富累增了2.3萬歐元；荷蘭人均累增了2.1萬歐元。



研究解釋，歐元將德國低利率環境的好處擴大到整個歐元區外圍國家，從而引發了信貸和投資熱潮。不過，意大利和法國人均財富則分別累減了7.4萬歐元和5.6萬歐元，是兩個最大「輸家」。



無可否認，多數歐元區成員國都曾享受過貨幣聯盟帶來好處的時期，但這段時間遠遠短過拖累經濟增長的時期。



研究結論認為，由於「輸家」國家無法再通過本幣貶值來恢復競爭力，它們必須加大結構性改革力度來爭取經濟增長。

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