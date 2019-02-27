樓價UPDATES︰大角咀港灣豪庭本月錄11宗成交

大角咀港灣豪庭本月交投不俗，至今暫錄11宗成交，平均實用呎價約18,500港元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



九龍區

●港灣豪庭10座高層C室，實用面積432方呎，採兩房間隔，最初開價800萬元，現以780萬元易手，實用呎價18,056元。買家為同區換樓人士，心儀單位擁海景，加上業主願意調低售價，即決定承接作新居。



●黃大仙居屋天馬苑B座中層04室一房戶，實用面積338方呎，座向北面望開揚景，原叫租1.28萬元，微減500元，以1.23萬元租出，實用呎租約36元。若以業主於2015年購入價350萬元計算，現時租金回報率4.2厘。



●長沙灣碧海藍天5座中層G室，向西南望少海景，以兩房間隔，實用面積約497方呎。單位以880萬元放盤數個月後，終獲區內人士洽購，議價後減價50萬元，以約830萬元成交，實用呎價約16,700元。



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新界區

●坐落於輕鐵站旁的屯門豐景園，由於交通方便，加上有不少細價單位，故盤源承接力一向不俗。屋苑5座高層5室兩房戶，實用面積341方呎，有區內人士鍾情單位位於高層，雖然無法睇樓，但參考相片後，仍決定以467.8萬元入市，實用呎價13,718元。



●屯門大興花園1期4座高層C室三房戶，實用面積515方呎，日前獲區內人士以1.26萬元承租，呎價約25元。該租客鍾情單位附設裝修，可即租即住，加上客廳及房間均座向東南擁開揚景觀，而且業主願意調整租金，減租400元，因而即睇即租。

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