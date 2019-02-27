夜市UPDATES：美股跌幅收窄　鎊匯見1.33

美股低開後跌幅略為收窄，道指現報26,012點，跌45點或0.17%；標指報2,788點，跌5點或0.18%；納指報7,534點，跌15點或0.20%。港股期指夜市無方向，目前報28,786點，升49點，高水29點。



美國聯儲局主席鮑威爾繼續在國會作供，市場認為鮑威爾表態沒有給市場提供甚麼新方向。美匯指數於2月5日以來首次跌破96關口，目前回升至96.03。



值得留意的是，美國欲在貿易上再掀波瀾，據報打算以國家安全造成威脅為理由，對歐盟28國的汽車及相關產品加徵25%關稅。然而，美國在近期貿戰中未見得益，美國去年12月商品貿易逆差大幅攀升12.8%至795億美元，遠超預期。



英鎊兌美元升至1.3325，漲0.55%，創8個月最高。歐股全線向下，英股跌0.73%；德股跌0.34%；法股跌0.17%。



【22:33】地緣局勢不安，美股開市早段偏軟，道指跌74點，至25,983點；納指跌23點，至7,525點；標指跌4點，至2,789點。



印度巴基斯坦緊張關係升級，巴基斯坦軍方周三(27日)宣稱，擊落兩架闖入領空的印度戰機，並俘虜1名印度機師。



個股方面，百思買(Best Buy)上季美國同店銷售增長3%，高於市場預期的1.8%。該公司並料今年每股盈利介乎5.45至5.65美元，平均值高於預期，股價早段漲13.3%至68.32美元。



金寶湯上季經調整後每股賺77美仙，收入增24%至27.1億美元，齊勝預期。該公司並維持今年的盈利和銷售預測，股價早段漲2.2%至33.63美元。

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