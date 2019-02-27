財經評論：推地驟縮搞亂市　規劃失當難辭咎

香港房屋問題老大不掉，剛公布的財政預算案披露，2019/2020年度賣地計劃住宅用地大減，預計全年可供興建單位將再次低於供應目標。政府研究又研究，諮詢復諮詢，結果仍是蹉跎歲月，足顯政府依舊無心無力，一事無成。即使香港經濟增長持續放緩，但樓價在供需失衡扭曲下仍易升難跌，就如緊箍咒窒礙經濟發展，港人安居夢難圓。



據預算案披露，2019年度賣地計劃共有15幅住宅用地，當中7幅為新增用地，預計可供興建8,000多個單位，但總供應量卻驟縮近半。即使計及鐵路物業發展、市建局、私人發展和重建項目，預計全年潛在可供興建僅約1.5萬多伙，低於未來5年每年平均落成量的1.88萬伙。一旦鐵路及市建局物業發展項目進度延遲，供應將會更少。政府一直高喊增加土地供應興建房屋，到頭來還是假大空，怎不叫市民失望？



其實，政府強調會預留20億元支持非政府機構建過渡性房屋，無疑是急就章暫時敷衍部分無殼蝸牛的不滿；至於推展古洞北/粉嶺北等3個新發展區項目，連同正在填海的東涌新市鎮擴展區，料將於2023年起分階段提供約21萬個房屋單位。可是，遠水難救近火，一味畫餅充飢，市民已感厭倦。



一年又一年的供應與預測落差，猶如「劏開肚」一看見底。未來幾年房屋供應嚴重短缺既成定局，火燒眼眉，政府束手無策，樓價與市民負擔能力只會愈走愈遠，而在經濟不景氣下，樓價將會與經濟表現脫鈎。有置業需要的港人只得捱貴樓，民生百業甚艱難。香港經濟競爭力打折扣，資產泡沫更有如計時炸彈。



早前，政府表示全盤接納土地供應專責小組最終報告，並表示完全同意，包括八個優先推行的土地供應選項。事實上，香港不缺可用土地，莫說各區存在不少空置的官地，更有逾千公頃棕地有待開發，根本毋須捨近圖遠填海造地。香港所缺的，乃政府開發土地解決房屋問題的能力和決心。繼續遇難避難，官僚作風散漫、行政程序曠日費時，房屋問題只會不斷惡化。



2030年那40萬個房屋單位缺口將如何填補，仍然是個天大之謎！香港人連解決基本住屋需求都無了期，更遑論要改善人均居住面積和居住環境。生活成本高企不下，但生活質素卻每況愈下，既難以留住人才，亦難以吸引外來投資。昔日人心所向的黃金地，如今卻走不出沉淪的軌道！

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