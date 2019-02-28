古勝：入市咪心多　專注強勢股

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，周三公布的財政預算案毫無新意，對港股投資情緒影響不大，惟A股午後走勢轉差，拖累港股向下，恒指即市高位見過29,014點，最終跌14點收報28,757點，主板成交1,210億元。最值得留意係，早前升得急勁的中資券商股及內險股都要回，加上中午派發不俗成績表的港交所(00388)亦自高位倒跌收市，相信有唔少資金傾向選擇先食一轉。



睇番滬綜指周一大成交配合巨大陽燭，周二升勢回順，到周三只能微升0.4%收報2,953點，係就係未能攻破三千點大關，始終短期升得過急，就算中線前景已改善，短期抖一抖氣儲夠力先再上都好正常。故家陣回調，係要走貨還是趁低吸納良機？古勝就傾向後者。



再睇埋外圍因素，周二聯儲局主席鮑威爾出席國會聽證會時表示，對未來利率政策調整保持耐性，投資市場除憧憬美息未來唔會點加外，亦期望縮表計劃盡快結束。再加上中美貿易談判發展樂觀，以及中美貨幣政策皆有意轉寬鬆的方向發展下，預計港股後市即使要回調，都唔會跌得太多。



策略上，正如在下周三所講，如果指數要上，要睇實指數重磅股騰訊控股(00700)。另外，留意到今個反彈浪中，明顯跑得慢過大市的還有內銀股。原先古勝都認為內銀板塊可受惠人行大幅放水救市及投資景氣回暖，但從年初至今這段反彈勢頭睇，內銀上升動力明顯較弱。



若然從樂觀方面睇，可以話係大戶有意壓住內銀來買其他股份，避免恒指太早升上三萬點樓上。故此，策略上不妨將內銀放入觀察名單，若見其升勢突然轉急，或揭示新一輪資金已進入全面買貨的新階段，對中長線部署起重要啟示作用。



回看港交所業績，截至2018年底止全年盈利按年增長26%至93.12億元創新高，期內收入及其他收益達158.67億元，按年增長20%，主因現貨成交及衍生產品市場交投增加，帶動收入上升。照咁睇，若中美貿易戰真係可以在短期內初步有共識，加上環球央行幣策轉向寬鬆下，股市氣氛再度升溫，相信來港上市公司有機會進一步增加。



單係呢幾個利好因素，港交所已有不俗炒作空間，而短期股價之回調，可視為中線吸納機會，相信上半年挑戰300元關口機會唔細，以跌穿20天線作為止蝕參考。



此外，近期資金主力追逐強勢股或鑊氣較重的板塊，所以弱勢股免得過都唔好掂。周三又輪到新能源汽車股及電池股現調整，主要受累於比亞迪(01211)去年業績淨利潤按年減少31.3%，引致股價單日跌4.4%，吉利汽車(00175)亦跌2.3%，電池股中天能動力(00819)更急跌逾一成。所以策略上，繼續建議專注於逢低收集強勢股份。

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