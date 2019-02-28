東亞全年利潤大減三成　股價插6%

東亞銀行(00023)公布，2018年全年盈利按年倒退30.36%至65.09億元，全年派息按年削減7.81%至每股1.18元，消息拖累股價周三急插逾6%，收報28.1元。證券界人士認為，東亞業務前景跑輸同業，投資者不宜沾手。



東亞削減2018年全年股息令小股東大失所望，該行副行政總裁李民橋於業績會上解畫，指董事會經深入討論後，認為是次派息政策屬合適決定，當中已考慮股東的期望、集團的未來發展方針及監管要求等，並指計及特別股息，派息比率達57%，惟他未有透露往後的派息政策及會否回購股份。



去年東亞的平均股東權益回報率(ROE)按年跌4個百分點至6.3%，而單計中國業務則僅錄3%。副行政總裁李民斌解釋，內地經濟及銀行業遇上較大挑戰，加上該行採取去風險策略，令過去中國業務表現受壓，坦言今年集團的ROE水平難升至雙位數。



事實上，東亞銀行的中國業務顯著萎縮，截至去年底該部分的企業及個人客戶貸款總額為1,496.89億元，較2017年底減少1.4%；客戶存款總額更按年大減14.3%，至1,709.14億元。



該行業績報告資料更顯示，去年底的整體僱員人數有9,796人，較2017年底減少182人，其中中國區人手減6.48%至3,821人。此外，李民橋更透露，該行已接獲香港金融管理局通知，未能成為首批獲批虛擬銀行牌照的機構。



值得留意的是，東亞來自持續經營業務的保險業務淨收入，減少57.05%至2.95億元。整體而言，該行來自持續經營業務的非利息收入減少0.19%，至41.13億元。



招銀國際策略師蘇沛豐稱，東亞去年無法再靠出售業務而增加收益，坦言中國銀行(香港)(02388)、恒生銀行(00011)等同業的基本因素更優勝，又指早前市場憧憬東亞會派特別息，已提早炒高股價，惟最終派息少於預期，令周三股價愈跌愈有，料短期內或進一步跌至27元，籲投資者不宜入貨。



大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑亦認為，東亞的全年業績表現未見突出，加派特別息亦非基於核心業務好轉，令投資者卻步，相信集團往後公布的計劃，仍會着重於縮減成本開支。

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