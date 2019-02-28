林嘉麒：港股短線回吐壓力增　先行獲利

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒在東方產經「專家點評」專欄表示，內地股市周一報復式反彈後，未見進一步突破，近日在高位整固，滬綜指未能企穩於3,000點以上，似等待進一步上升動力。同樣，港股在周一大成交後，近日於高位整固，反覆挑戰29,000點水平。



有部分投資認為，成交走在升市之前，周一在大成交配合下，港股後市仍看好；也有人認為港股大成交，要小心大戶出貨。兩者有其道理，大成交或許是大戶增持，也可能是大戶派貨給散戶，也會是殺淡友時平空倉令成交大升。要判斷，我們還需要看多幾日後的趨勢。



首先，恒指上兩次(分別是2008年及2016年)升穿牛熊分界線後，仍有力升多約7%。在2月13日當日升穿250天線(28,351點)，假設歷史重演，恒指這一輪升勢可升至30,335點。在2月22日指數10天線成功升穿250天線，短期升勢亦確認了，恒指再上30,000點機會率正在增加。



另一方面，我們可觀察最近四個交易日的走勢，上周五至本周二的走勢分別是陽燭、再創高位出「陀螺」及陰燭。這三支陰陽燭組合與1月10日、11日及14日甚為相似。當時，1月10日是陽燭，11日升穿了月內高位(26,692點)，14日回吐出現陰燭。



其後在1月15日不但突破11日的高位，而且更升穿去年12月的高位，展開整個1月及2月的升浪。周一曾見29,009點，至周三更高見29,014點，惟後繼乏力，形勢上未能複製1月15日的走勢，短線調整壓力機會加大，短線宜先行獲利。



筆者本認為，聯儲局主席鮑威爾的聽證會是下輪升市的催化劑，儘管他重申了鴿派言論，惟美股周二時段走勢，反映了投資者對此有更高要求，並認為鮑威爾言論欠缺新意。他作證時，三大美股指數和美匯指數一度集體轉升，但美債孳息率卻走高，美股及後轉升為跌，輕微倒跌收場。



鮑威爾強調對聯儲局政策路徑會保持「耐性」，可能推升風險資產價格，對美國經濟基本面的看好，語調不算鴿派，資金流入美股受到抑制。



環球投資者或者在等待鮑威爾對結束縮表的最新看法，雖然確實時間沒有透露，但他提及銀行準備金平均1萬億美元是「合理的」，對未來準備金的合理預期是約1萬億美元加上一個緩衝。



目前聯儲局資產負債表規模約3.6萬億至3.7萬億美元，剔除1萬億美元「合理」準備金、1.7萬億美元流通現金、4,000億美元財政存款、逆回購協議的2,500億美元，聯儲局的縮表空間約為2,500億至3,500億美元。按照目前每月縮減約500億美元的速度，年內結束縮表機會相當高。只要往後，提升結束縮表的速度，就會成為下一輪升市的動力。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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