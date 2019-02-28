陳蓓敏：政府決策主宰今輪升浪

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏在東方產經「專家點評」專欄表示，投機者繼續以特朗普變幻不定的言論舞動大市，雖然市場普遍認為中美最終能達成貿易協議，但同時相信美方仍會以橫手打擊中國。美股向上步伐穩定有力，鮑威爾言論呈鴿但乏亮點，美匯指數持續偏軟，下試95關口。



周三為期指結算，恒指尚算運行不俗。MSCI將在周五早上公布是否上調A股納入指數權重，與中美雙方貿易最後談判出奇地接近。倘若真的上調權重比例，料對中國金融改革有積極性影響；倘維持不變，意味中美兩國仍存抗衡狀態。



投行摩根士丹利把沉靜已久的中國股市，上調各指數年內目標水位，是否有隱藏性啟示？然而，國家統計局副局長表示，中國財政金融見隱患風險，經濟增長放緩，信用違約事件增加，股票質押風險上升等，即為滬深股市上升動力降降火。也難怪投資者擔心此次滬深股市升浪會否是2015年翻版，一切需視乎中央的決策。



周三多間公司公布業績，當中新世界發展(00017)令人失望，惟集團下半年尚有多個項目待售，股價回調締造低吸機會。另外，年初曾作推介的交通銀行(03328)已升近目標價6.8元，可先行獲利或繼續持有，推高目標價至7元。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，持有交行，證監會註冊編號：ACG 082)

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