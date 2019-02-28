金曹：部署好倉　目標三萬點

期權及程式交易專家金曹在東方產經「專家點評」專欄表示，周三期指結算日，港股迎來重磅消息，有大行再出報告撐恒指，上調2019年中港指數目標。恒指目標由29,850點上調至31,900點，最牛看34,200點，國指今年目標由12,100點上調至12,900點，最牛看14,200點，滬深300指數由3,650點上調18%至4,300點。



由於出報告的日子剛好碰上期指結算，很多戰友覺得似乎是托高結算的伎倆。此浪恒指由上年底收市價25,845點，兩個月升到最高29,014點，已有12.2%以上升幅，似乎已超買，就算中美貿易摩擦真的可以在3月成功達成協議，但一日未簽協議，仍有變數。



通常強勢回調可見升幅的25%，即由25,845點升到29,014點，回調到28,222點仍算是合理調整。不過，活躍期權Put做28,400點，似乎3月回調的點數不會太大。



回顧大行調高恒指目標價紀錄：2019年2月26日，由29,850點上調至31,900點，最牛看34,200點，恒指收報28,772點高於250天線28,282點約490點，潛在升幅3,128點或10.8%。



2018年12月3日，由28,500上調至29,850點，最牛看31,600點，當日恒指報27,182點低於250天線29,083約1,901點，潛在升幅2,668點或9.8%。



2018年11月26日，由25,900點大幅上調至28,500點，當日恒指報26,376點低於250天線29,145點約2,769點，潛在升幅2,125點或8%。



總結2018年經驗，當大市跌了約一年、偏離250天線約20%，如大行轉方向的話，是好機會博反彈，目標先看250天線，追回那20%。恒指現時較大阻力是在30,000點大關，估計需要在29,000點整固才有力向上。現時期權Call部署在3萬點，第一季見到的機會頗大。



市場周五便知道A股佔MSCI新興市場指數的納入因子，會否由5%提升到20%，估計成事機會大，將會吸引約600億美元資金。從統計角度來看，在納入MSCI新興市場指數後，股市在一年內上漲的國家多於下跌的國家，其中南韓初次納入時，半年內大漲25%。



以滬深300指數2018年6月起步3,780點計，20%升幅見4,500點仍是合理預期的範圍。估計內地消費類股份白酒、家電、醫藥、電子產品及保險股會較受外資歡迎。如怕買錯股，就每次見出現超過1%以上調整分注買入華夏滬深300(03188)。活躍期權在46至50元，Short Put 44元收期權金等接貨也比較多。



期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

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