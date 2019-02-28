部分售樓收益延入帳　新地賺204億　增派息

新鴻基地產(00016)公布中期業績，股東應佔盈利按年減少38.03%至204.69億元；撇除投資物業公平值變動影響後的基礎盈利，亦按年下跌31.24%至137.33億元。新地解釋，盈利減少是因為採納新的會計準則令香港賣樓銷售延遲入帳所致。



截至2018年12月底半年，每股盈利7.07元，中期股息1.25元，按年增加4%。連同合作項目的收益，新地物業銷售收益按年下跌57.56%至146.77億元，香港佔121.19億元，按年下跌61.84%。物業銷售盈利按年下跌51.82%至66.94億元，香港佔約55億元，按年減逾56%。



新地表示，自2018年7月1日起採用新的會計準則，集團要待樓契轉名給買家後才可入帳，導致上半財年約167億元的售樓收益要延至下半財年才能入帳。業績通告披露，截至去年年底，新地尚未確認收入的合約物業銷售金額為616億元。主席兼董事總經理郭炳聯預期，下半財年將有更多物業銷售收益確認入帳。



集團又指，其實期內中港物業合約銷售總額高達430億元，為全年目標九成以上；計及今年迄今更加達到470億元，即已實現全年售樓目標。副董事總經理雷霆表示，新地今年都會頻密推盤，「貨如輪轉，月月有樓賣」，中期而言很有信心每年在香港實現物業銷售400億元。



新地繼1月底豪擲逾112億元奪得啟德舊跑道首幅維港海景住宅地後，2月中又斥逾63億元奪得白石角優景里與博研路交界住宅地。雷霆稱，對上述兩個項目很有信心，但集團投地一直「積極計算，恪守財務紀律」。郭炳聯補充，新地每年賣樓達400億元，「要補番咁上下地先夠嘢畀同事做」。



財政預算案提到，下一財政年度賣地計劃之住宅用地及預計可供興建單位數量較前一年度大減，雷霆表示，樓宇供應不是看一、兩年；按照種種基本因素，今年全年樓價大致平穩。他認為，去年下半年香港住宅樓價只是「回氣」，現時美國聯儲局加息立場軟化、中美貿易糾紛有緩和趨勢及港股回升均有利樓價。



雷霆續指，近年香港經濟穩定，市民收入上升，置業意欲強，不少人亦想買樓保值；而銀行為爭生意，提供的按揭亦有利置業。因此香港樓市今年可望保持活躍。



期內，新地在內地的物業銷售收入按年下跌9.35%至25.58億元。執行董事郭基煇表示，公司近期在杭州、上海和廣州都有投標，政策一直是爭取在一線及個別二線城市的核心好地段發展綜合項目。



此外，新地半年錄得物業租金收入按年增長6.77%至122.86億元，淨租金入則按年增長6.93%至95.08億元，主要是中港新租及續租租金上升之際，有新收租物業帶來收益。



另外，郭炳聯表示，很歡迎已故胞兄郭炳湘之子郭基俊加入新地董事局，現階段先讓這位姪兒適應新地，才考慮他在集團的角色。他又說，新地暫時無計劃與郭炳湘另起爐灶創立的帝國集團合作。

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