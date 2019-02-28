新世界發展半年盈利112億

新世界發展(00017)公布，截至去年底止中期股東應佔溢利112.84億元，按年上升0.12%，每股盈利1.11元，中期息0.14元，按年持平。集團對樓市前景態度維持審慎樂觀，預期全年樓價升幅最多約5%。



期內，集團收入492.67億元，增76.36%；香港物業發展收入210.07億元，按年升15.49倍，租金收入則錄9.4億元。淨負債比率35.6%，較去年6月升6.3個百分點。



財政預算案公布，2019至2020年度可供興建單位數量銳減。副主席兼總經理鄭志剛指，供應減少不影響集團推盤及定價策略。3至6月土瓜灣、何文田及元朗等項目將推逾800個單位，另外2020財年大圍項目將提供3,000個單位，新盤定價會因應市況及區內走勢。



集團就旗下元朗南及粉嶺8個項目轉換用途與政府磋商，當中約50萬方呎已進入最後階段。他又透露，集團大灣區投地預算200億元人民幣，目前尚餘60億至70億元人民幣。



主席鄭家純補充，長遠發展策略是專注大灣區7,000萬人口及一帶一路政策的聯動，認為未來十年區內加速融合。至於早前奪得的航天城項目，他認為機場未來將成為重要商業圈。



新世界近年積極發展養老業務，鄭志剛稱，養老業務佔整體收入比重很少，但料三至五年培養期後會快速成長。集團在港有1,200個床位，未來五年在大灣區內床位將增至5,000個，並擬融合科技發展，料未來科技元素佔養老業務約三至四成。

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