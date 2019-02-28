彭偉新：中駿集團銷售增長看俏

京華山一研究部主管彭偉新在東方產經「專家點評」專欄表示，港股在期指結算日表現反覆，欠明顯方向。雖然早段一度上升，帶動恒指高見29,014點，惟整體動力隨即轉弱，在完成結算後，大市升幅亦明顯收窄，令到港股未能以反彈後新高收市外，更見多類股份開始有資金流出。



因此，相信恒指在29,000點前會有一定阻力，不過，現時流走的資金仍然有限，相信恒指仍未真正見頂，但恒指必須企穩在27,956點以上水平，否則整個反彈將結束，並重返下跌浪之中。



中駿集團(01966)是內地中型地產發展商，集團之前公布2018年全年合同銷售額達513.6億元人民幣，按年增長54%。根據內地研究數據所顯示，集團在2018年的新增貨值在內地位居前列，新增貨值全年計已突破1,000億元人民幣，而更在近日新購佛山、惠州兩塊大灣區土地，以增加土儲，令到集團的土儲已突破3,000億元人民幣，有助穩定未來整體銷售增長。值得留意的是，現時大灣區發展將會是另一個主要的高增長區域，令中駿業務前景大為受惠。



雖然其股價由去年11月低位2.55元反彈後，已成功升破了50天及100天線，近日升至3.3元開始見阻力。現時預測市盈率只有3.6倍，市場目標價約為4.6元。



以技術走勢來看，股價由去年3月高位4.86元回調至最低位2.55元後，若以整個跌浪總跌幅的38.2%作為首個反彈目標，股價上望3.5元。可待股價返回3.05元水平買入，失守100天線2.89元先行止蝕。



京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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