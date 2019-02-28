王昕媛：復星醫藥現估值便宜

國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事王昕媛在東方產經「專家點評」專欄表示，復星醫藥 本欄上周推薦券商股，目前看來本輪踩對了。我們認為A股上漲了20%後，短期將迎來一波震盪橫行走勢，本期談談個股，可關注估值便宜的復星醫藥(02196)。



復藥旗下復宏漢霖，自主研發的首個單抗藥物漢利康(利妥昔單抗注射液)，已獲國家藥品監督管理局批准，用於一、復發或耐藥的濾泡性中央型淋巴瘤；二、先前未經治療的CD20陽性III-IV期濾泡性非霍奇金淋巴瘤；三、CD20陽性瀰漫大B細胞淋巴瘤(DLBCL)的治療，即獲批原藥研利妥昔單抗在中國的所有適應症。



作為中國首個生物類似藥，漢利康經歷十年研發，投入4.54億元人民幣，本次獲批填補了內地生物類似藥市場的空白，增強了高品質生物藥的可及性，從而惠及更多淋巴瘤患者。漢利康是按照生物類似藥途徑研發和申報生產的產品，2017年10月申報上市，2018年2月22日國家藥監局正式批准生產上市。



展望未來，我們認為復宏漢霖的漢利康未來在醫保快速對接後，有望快速放量，峰值銷售有望達到30億至40億元人民幣(以佔據一半市場空間計算)。



此外，目前復藥的創新藥管線，有5個產品進入臨床III期。我們預計未來三年內，曲妥珠單抗(臨床Ⅲ期)和阿達木單抗(已申報生產獲得受理)等有望陸續獲批。目前估值來看，對應2019年及2020年預測市盈率分別為17.5倍和15.4倍。



國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事 王昕媛(作者為註冊持牌人士，本人及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益，持牌號碼：AQA458)

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