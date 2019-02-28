【鷹君爭產風波】羅康瑞自爆曾陷財困　向家族伸手

鷹君集團(00041)羅氏家族爭產風波又再於高院開庭，繼續審理集團創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君(羅老太)要求撤換滙豐國際信託作為羅氏家族信託受託人單案。羅家第四仔羅康瑞以滙豐嗰邊嘅證人身份出庭作供，庭上仲自爆2008年財困經過。



羅康瑞話，2008年10月有筆3.75億美元債券到期，當年年初原本已同銀行訂好資金安排，點知後來全球金融海嘯，銀行收水唔借！



江湖救急，佢惟有打畀三哥羅嘉瑞求救。起初都無諗過要用家族信託啲錢，但同其他兄弟姊妹商量後，先至決定要家族信託作出分派。當年派咗3,000萬美元，收到錢嘅成員都借錢畀羅康瑞，然後羅康瑞又問到銀行借到啲，加埋佢自己資產，終於解決嗰次財困。



羅康瑞之後到羅家第五仔羅鷹瑞作供，一樣係滙豐嗰邊嘅證人。庭上透露，鷹瑞同媽媽羅老太講過，話「妳係一家之主」，可以決定唔打官司。盤問佢嘅大狀問「一家之主」個「主」字係咪「主人」嘅意思？鷹瑞即時否認，話應該係「最老嗰位、家長」嘅意思，唔係樣樣都可以羅老太話事咁話。



羅鷹瑞又話自己行醫三十幾年，九十幾歲嘅母親羅老太可能日常生活無問題、認得人，但記憶力同判斷力都退化緊，唔會明白信託啲複雜嘢。羅鷹瑞又提到，家族一啲爭拗，其實喺1997年已經開始，當時佢自己仲係受害人添，並直指細佬羅啟瑞「唔係我特別喜愛嘅兄弟」(Not my favorite brother)。



羅老太尋日上晝都有到庭聽審，但午休時唔舒服要離開，話聽到好激心，仲好重語氣話「生成棚狗，都唔係人！」

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