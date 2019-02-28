鄧澤堂：瑞聲科技暫不宜撈底

致富證券資產管理部董事鄧澤堂在東方產經「專家點評」專欄表示，英國首相文翠珊日前在脫歐問題上作出讓步，與此同時，中美貿易談判期間，美方表示進展理想，刺激內地A股揚升。短線而言，整體市場情緒已較早前樂觀，恒指亦回到29,000點水平，明顯殺淡友一個措手不及。



不過，現時投資者要密切留意成交變化，如高位出現大成交，且日內走勢高開低走，可能是短線轉角信號，屆時持貨者或要有心理準備，隨時有離場需要。



個股方面，周一瑞聲科技(02018)發盈警，預期截至今年3月底止首季盈利按年減少65至75%，主要是受客戶訂單下降影響，首季收入預計將受到明顯的負面影響；另外，正處於轉型期的產品組合，以及生產數量減少，亦對期內毛利率及淨利潤帶來不利影響。



瑞聲基本面轉弱，且股價上方沽壓龐大，要提防短期股價或尚有約10%的下行空間，不宜撈底。



致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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