莫開偉：A股料重啟牛市行情

中國地方金融研究院研究員莫開偉在東方產經「專家點評」專欄表示，近期A股持續大漲，本周一A股294家公司漲停，滬綜指漲逾5%收報2,961點，成交額4,659億元(人民幣‧下同)；深成指報9,134點，上漲483點或5.5%，成交額5,745億元。



對於A股持續上演的好行情，有不少投資者滿腹狐疑，看不懂這究竟是A股的反彈還是牛市的到來。在筆者看來，這波持續上漲行情應是中國牛市行情的開啟。



首先，境外資金流入較多，對推升A股起到了一定作用。據Wind統計數據顯示，今年以來，滬股通深股通淨流入資金已經達到了1,060.88億元，其中滬股通淨流入資金達到574.16億元，深股通淨流入資金達到486.73億元。節後32個交易日中，滬股通和深股通有29個交易日呈現淨流入狀態。



從歷史數據來看，滬股通2019年1月份的淨買入規模，僅次於剛開通時的2014年11月；深股通則創下了單月淨流入歷史新高，這為A股蓄勢待發創造了條件。



其次，內地貨幣經濟政策有所調整和變化，利空因素被對沖了不少。如內地的政策已有一些調整，對沖性的政策開始出現。據央行數據，1月新增人民幣貸款3.23萬億元，按年多增3,300億元，新增社融4.64萬億元，社融餘額按年增10.4%，較2018年末提升0.6個百分點；M2增長8.4%，增速較2018年末提升0.3個百分點。這猶如一劑強心針，極大地提振了投資者的信心。



再次，中美雙方貿易關係有所緩和，讓投資者看好A股。中美雙方對技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業、貿易平衡、實施機制等共同關注的議題，以及中方關切問題進行了深入交流，在主要問題上達成原則共識，並就雙邊經貿問題諒解備忘錄進行了具體磋商；而且，雙方還將在華盛頓繼續進行磋商，這有利恢復A股市場信心。



最後，五大行理財子公司全獲批，預示萬億級新增資金要來。從去年底首批至今，銀保監會分三批核準了五大國有銀行的理財子公司設立。在五大國有行之後，還有多家銀行的申請已獲得受理或擬提交申請，20家以上公告了發起設立理財子公司，這萬億級新增資金必將投資到國內的經濟建設之中，投資到實體經濟中去，這對於股市的提升同樣也會給予極大的助力。



由此，投資者還是應該對當前A股持續上漲抱以看好態度，說不定又一輪牛市行情在投資者忐忑不安中、不經意間來到我們身邊，應該謹慎對待，不要錯過機會。

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