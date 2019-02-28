【名家筆陣】賴錦權：盈喜盈警應規範化

主板上市公司每年公布兩次業績，業績公布高峰期之一是在每年2月至3月份。在業績公布前，部分上市公司會根據《上市規則》第13.09條及《證券及期貨條例》第XIVA部之內幕消息條文，而刊發盈喜或盈警公告，目的是要減低業績公布後所帶來股價波動，以保障投資者。



刊發盈喜盈警公告在上市規則下是沒有準則的，很多公司為了避免違規，很多時將其視為標準格式公告而刊發，這些公告內容空泛模糊，亦讓某些公司製造了用盈喜公告來刺激股價的機會。早於2014年，證監會就直指許多公司的盈喜盈警公告內容不清晰及字眼模糊，通常只用一些例如錄得盈利或虧損，或遠低於去年之溢利的字眼，對投資者實際上沒有很大意義。



因此，證監會於同年7月刊發通訊，指明盈喜盈警公告的要求，應該披露一些具體清晰的數字，例如盈利或虧損金額或升跌幅度。同時，亦需要披露已完成交易的財務影響，例如出售資產或投資的收益或損失。當董事局了解到利潤與預期存在很大差距時，就需要盡快刊發盈警公告，而並不是公布業績前數天才刊發公告。



為了符合披露內幕消息之規定，《企業管治守則》要求公司每月提供最新財務數據給董事局，以確保所有董事了解最新財務及營運狀況，以便及時刊發盈喜盈警公告。公司也需要設立機制，規定在甚麼情況下需要披露內幕消息。



其實，證監會可以考慮修改上市規則去規範公司刊發盈喜盈警公告，使公司可以有明確的規則來遵守。不妨參考一下上交所規定，如果A股公司預計全年可能出現轉虧為盈、虧損或淨利潤按年增減50%以上，均需在特定時間內進行業績預告。相信規範化後，會令市場及投資者接觸更多可靠和及時的信息。



此外，投資者可能有一個錯覺認為盈喜是好消息，應該盡快去追貨；盈警是壞消息，應該盡快沽貨。當然，盈喜盈警公告短期內對股價有短暫影響，但當市場消化消息之後，股價很快便會打回原形。



事實上，投資者應該更着重管理層的質素及企業核心利潤升跌，因為盈利增加或下跌的原因包括很多因素。例如，盈利增加原因可能是銷售上升或變賣資產，前者反映良好的業務前景，但後者只是一次過收益；而一些新會計準則也有機會令到一些所謂盈利只是帳面值，如公允值變動，包括金融資產、投資物業損益等非現金收益，只是公司的紙上富貴，真正落袋是需要撇除此筆收益。因此，投資者必須用宏觀的角度去分析理解盈喜背後的原因！



賴錦權

香港上市公司公司秘書、大學碩士課程兼任講師

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/