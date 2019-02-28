溫灼培：澳元橫行多時　蓄勢待發？

恒生銀行首席市場策略員溫灼培在東方產經「專家點評」專欄表示，澳元這隻貨幣，有點似已被投資者遺忘。自去年9月，澳元兌美元便於0.70至0.73這小小的300點區間內橫行至今。本月初的議息會，澳洲央行把其貨幣政策方向作出改變，從以往傾向加息改為可加可減。這改變可說是近期對澳元的最大衝擊，但有趣的是，澳元在事件後仍能守於0.70之上。



到本月21日，有消息指中國大連港以環保為由暫停入口澳洲煤，但這因素亦未有使澳元跌破0.70。由此可見，0.70水平可視為澳元的強力支持。



澳元雖對利淡因素沒有反應，但同樣對利好因素亦無反應。澳元向與恒指有着高度相關性，但恒指由今年初約25,000點攀升至本周的29,000點水平，累積升幅達16%，但澳元依然故我只作橫行。



更甚是，踏入今年國際油價、銅價以至鐵礦石價格全面回升，澳洲作為商品出口大國，鐵礦石是其主要出口，但澳元竟全無受惠。



現階段澳元雖對好淡因素均無反應，但如中美一旦達成貿易協議，中國經濟增長能再次返回正軌，屆時不排除澳元有機會突破0.73阻力。當然，中美貿易協議一日未公布細則，我們仍難衡量協議對中國的影響。

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