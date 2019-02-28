龔成：一本致富必讀書

財經作者龔成在東方產經「專家點評」專欄表示，《富爸爸‧窮爸爸》這本書雖然已出版了十幾年，但我每次去書局時，都能在當眼位置見到，可見其威力所在。



書中描述作者清崎自己生於一個中產家庭，父親(窮爸爸)受過良好的教育，但每月卻要為繳付帳單而煩惱，相反他朋友的爸爸(富爸爸)並沒有受過甚麼教育，但生活卻十分富裕。



由於作者小時候同時聽兩位爸爸的教導，而兩套觀念卻是完全不同，因此書中不斷把富爸爸和窮爸爸進行比較，如性格、思想、行為和結果上的差異，從而指出普通人與有錢人截然不同的金錢觀，最終產生貧者越貧，富者越富的結果。



窮爸爸認為讀好書，找好工作，慢慢晉升，65歲退休，享受退休的福利，這種模式是最好的；而富爸爸則認為財務知識比學位更重要，與其一生受僱期待所謂保障，不如僱別人為自己工作更好。窮爸爸認為自己不富是因為他有孩子；富爸爸認為他必須富有因為他有孩子。



窮爸爸為錢工作；富爸爸則讓錢為他工作。窮爸爸買進負債；富爸爸則買進資產。



同時，書中處處挑戰傳統的財富觀念，例如推翻「高薪」等於「致富」的財富法則，帶出穩定的「現金流」才是王道。而一般人認為擁有物業就等如擁有資產，但書中指出很多人以為是資產的東西其實是負債。



另外，打工的穩定收入被社會認為很有保障，書中指出這是一個虛幻的東西，同時亦是一個陷阱。



書中為很多想擺脫每天勞碌，卻擺脫不到的人提供了一個答案。書中指出一般人每天的生活，起床、返工、付帳、再起床、再返工、再付帳......這種無法擺脫的重複(就算加薪都不能)，書中稱為「老鼠賽跑」。



要跳出框框，就必須學習書中所講述的財務知識，達至「財務自由」的境界，才能真正擺脫每天勞碌的生活。

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