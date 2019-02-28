陳正犖：美匯轉弱　日圓或升見108

花旗銀行服務財富管理業務高級投資策略師陳正犖在東方產經「專家點評」專欄表示，聯儲局主席鮑威爾出席國會聽證會時表示，種種下行風險令當局對於未來政策變動，會採取有耐性的處理方法。鮑威爾亦相信，金融狀況對經濟增長的支持作用，已低於去年較早時間。其鴿派言論利淡美元，美匯指數更一度跌穿96水平。主流貨幣方面，美元兌日圓跌至110.50水平，料後市或仍有下跌空間。



我們認為，鮑威爾言論重申現時當局無意加息，預期今個加息周期只餘下兩次加息空間，或利淡美元，利好日圓。中線而言，息差因素、日本央行資產負債表的按年變動和日圓估值，或為推動美元兌日圓的主要動力，這些因素有機會利淡美元兌日圓後市。



風險因素方面，3月聯儲局議息會議，可能屬於市場提高對今年稍後時間加息預期的關鍵，當局的加息點陣圖或顯示，今年仍有意願加息，可能較利好美元，限制日圓表現。



技術上，美元兌日圓的相對強弱指數由超買水平回落，匯價亦受制於200天線的111.31，下行風險有所增加，有機會下試108.38。

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