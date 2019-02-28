東方日報B2：住宅供應減半　二手樓反價百萬

政府周三(2月27日)公布的新財政預算案中，提到下年度賣地計劃僅15幅住宅用地，有7幅為新增，共提供約8,800多伙，按年銳減約6,450伙或約42.3%，9個年度以來最少。二手樓市即時起哄，鰂魚涌太古城有單位加價20萬元，至2,010萬元售出，而將軍澳領凱亦有業主反價百萬元。



由於不少私樓土地轉作公營房屋發展，導致出現無地可推困局，下個財政年度有望推出的地皮數量，遠較本年度的27幅及提供達15,250個單位為少，亦是主動推地以來，首度跌穿萬伙關口，並且連跌3年。



事實上，政府在2011至2012年度起全面主導推地，當年賣地表內有多達52幅住宅用地，可建單位約16,000個單位，其後推地數量雖反覆下跌，但單位量仍然一直維持高企，更在2016至2017年度出現19,200伙的高峰。但之後數字持續下滑，下年度相關供應量更突然急插。



最新賣地表若連同鐵路項目、市區重建局及私人重建發展，可建私宅單位合共亦只1.55萬伙，相比本年度的約25,510伙，還要大幅少約1萬伙或約39%。



此外，新一年度計劃推售的地皮，僅佔全年整體供應比例只約56.8%，反映鐵路項目等仍會是未來供應主力。市場估計，將軍澳日出康城及黃竹坑站餘下物業發展期數，有機會在期間推出市場。



住宅供應緊絀，更加催旺近期轉好的二手樓市。中原趙鴻運稱，太古城翠榕閣低層B室，實用面積1,015方呎，原業主本來考慮以1,990萬元沽貨，早前亦獲買家洽購，但見市況轉旺，遲遲未有決定，直至周三即時反價售出，呎價約19,803元。



他透露，同屋苑亦有投資者封盤觀望，單位為漢宮閣低層戶，屬連租約物業，上月底開價1,400萬元，近日已獲洽購，周三亦決定封盤繼續收租。該屋苑本月交投活躍，暫時錄得27宗買賣，較1月全月再多6宗。



該行伍錦基則指，領凱11座左翼中層C室，叫價亦由1,250萬元，提升至1,350萬元。而將軍澳新都城3期2座低層戶，實用面積406方呎，一直以700萬元放售，亦都暫時封盤。



其他地區出現買家加快入市情況。中原陳思麗透露，天水圍栢慧豪園5座低層B室，數天前才放盤，外區用家見預算案對樓市着墨不多，入市信心加強，睇樓數小時，即以接近開價的610萬元入市，以實用面積502方呎計，平均呎價約12,151元。



至於美聯林志堅指出，將軍澳怡心園5座高層戶，單位實用面積595方呎，成功獲換樓客以720萬元承接，呎價12,101元。

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