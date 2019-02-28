歐股收市下挫　馬莎百貨急挫逾12%

歐股收市下挫，英國富時100指數收報7,107點，跌43點或0.61%；法國CAC指數收報5,225點，跌13點或0.26%；德國DAX指數收報11,487點，跌53點或0.46%。



外媒報道，馬莎百貨擬斥資7.5億英鎊，收購網購平台Ocado Group英國零售業務50%權益，雙方亦將成立合營公司。馬莎股價全日跌12.47%；Ocado則升3.4%。



數據及信息服務公司益博睿(Experian)公布，放棄收購同業ClearScore的計劃，前者股價收市下跌2.44%。



另外，荷蘭政府計劃增持法荷航集團(Air France-KLM)，擬將持股比例增加至與法國政府相若。消息引發外界憂慮，該集團董事會及管理層或出現變局，股價急挫11.74%。

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