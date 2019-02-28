美股收市：道指跌72點　連跌兩日

美國股市收市個別發展。道指收報25,985點，跌72點或0.28%，連跌兩日；標指收報2,792點，跌1點或0.05%；納指收報7,554點，升5點或0.07%。



個股方面，百思買(Best Buy)上季美國同店銷售增長3%勝預期，股價全日急漲14.21%；金寶湯上季經調整後每股賺77美仙，收入增24%至27.1億美元，齊勝預期，股價收市上揚逾一成。



聯儲局主席鮑威爾出席眾議院金融委員會聽證會時表示，該局已經制定好資產負債表計劃的框架，有望很將對外宣布。他並重申，計劃今年稍後時間結束縮表行動。



另外，市場關注中美貿易會談進展。美國及貿易代表萊蒂澤(Robert Lighthizer)周三接受貿易聽證會，稱中國很可能正操縱其貨幣，以支持人民幣表現，不讓其下跌。



外媒報道，萊蒂澤又稱，美國正準備正式取消向2,000億美元中國商品提高關稅至25%的計劃。



TD Ameritrade交易策略經理Shawn Cruz表示，「恐慌指數」VIX低於14，標指多次衝上2,800點，均反映出市場對於中美貿易形勢過分樂觀。他警告，「市場現時正開始回歸現實。」



值得留意，地緣局勢不安，對投資者入市情緒有所影響。印度巴基斯坦緊張關係升級，巴基斯坦軍方周三(27日)宣稱，擊落兩架闖入領空的印度戰機，並俘虜1名印度機師。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

