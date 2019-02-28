【即市分析】股市有景　強積金應轉進取？

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：今年2月恒生指數重上俗稱「牛熊分界線」的250天線，成交明顯增加，氣氛大為改善。到底打工仔應否考慮將強積金由保本之類的低風險基金選項，轉換成較進取的股票基金呢？



無錯，論恒指走勢，月內衝穿250天線後，成交持續放量，一定程度受惠於中美貿易談判消息向好，以及A股市場以大成交打破悶局。短線回吐若能企穩在250天線附近(28,200至28,300點水平)，後市仍有機會反覆向上。



去年恒指累跌逾8,000點，能及時在跌市前或初段將基金轉換成保本基金，可能會避過一劫。不過，如今恒指經已由低位反彈逾4,000點，到底市況是否見底，應否將資金從保本轉換至更進取的股票基金，確是一個好問題。



不少強積金供應商確提供網上基金轉換服務，惟除非閣下十分活躍於股票投資，自問時刻掌握到市場資訊，可以好快作出投資決定，否則必須謹記強積金是一項長線投資，透過平均成本法取得長期回報，太頻繁的轉換，一則會有成本和風險，二則要計定投資風險，免得被短期升跌搞到唔上唔落，見財化水。



畢竟今年經濟不明朗因素多，市況會比較波動，並唔係經濟觸底復甦轉大單邊牛市的市況，自問承受唔到大上大落的風險，最好還是一動不如一靜，繼續長線投資策略。



當然，若然都係想轉換強積金基金計劃，須考慮僅將新供資金轉換，抑或將已供的強積金與新供資金一併轉換基金。若然始終對今年宏觀經濟展望有保留，但又覺得因應自己年齡可承擔到風險，中線投資唔需要太保守，可以捕捉吓波動市的投資機會，都不用一次過轉換全部資金或將百分百資金投入個別基金類別。可以考慮只轉換部分資金，又或者透過更改投資的比例，如八二分、七三分、六四、五五分之類，以調節保守與高風險股票基金的資金分布。

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