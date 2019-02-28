【市前重點睇】道指收跌72點　油價漲2%

●美匯指數於96.1水平上落，港匯企7.8492，離岸人民幣(CNH)升至6.68，圓匯跌至111.0水平，歐元企1.137，英鎊漲至1.331。金價一度跌穿1,320美元。沙特稱減產將延續到下半年，油價漲約2%，布油升至66.7美元，紐油衝上57.01美元。道指期貨窄幅上落。



●美國貿易代表萊蒂澤在國會表示，如中國只是增加進口，不足以達成貿易協議。美國要求中國對經濟模式進行「重大結構性改革」，以及加入確保中國遵守承諾的條款。

-關於匯率協議，他表示，除非在所有問題上達成一致，否則不會有任何協議；而預測與中國的匯率協議將是可強制執行的。

-他稱，美國贏得針對中國農業政策的WTO爭端。據官員透露，WTO準備周四公布其中一項爭端的裁決，大部分會有利美國。



●道指收報25,985點，跌72點或0.28%，連跌兩日；標指收報2,792點，跌1點或0.05%；納指收報7,554點，升5點或0.07%。 https://bit.ly/2StlpRj



●港股ADR指數收報28,762點，升5點。



●美國10年期國債孳息率升4.68個點子，報2.6825厘。



●美國1月待完成交易房屋銷售按月升4.6%，扭轉前一個月跌2.3%的勢頭。



●美國去年12月商品貿赤由11月的705億美元，擴大12.7%至破紀錄的795億美元。



●美國聯儲局主席鮑威爾表示，不考慮制訂更高的通脹目標；已經制訂好資產負債表計劃的框架，重申擬今年稍後時間結束「縮表」。 https://bit.ly/2tFdDtL



●美國財政部指出，該國將在3月2日達到法定債務上限，屆時將需要採取特別措施來防止違約。



●傳美國私募股權基金KKR及騰訊音樂，正研究競購法國巨型媒體集團Vivendi旗下的環球音樂集團高達50%的股份，估計涉及價值約達200億歐元。



●紐約期油收報每桶56.94美元，升1.44美元或2.59%；布蘭特期油收報每桶66.39美元，升1.18美元或1.81%。

-美國原油產量再度刷新紀錄。另外，上周原油進口量降至1996年以來最低水平，從沙特阿拉伯進口的原油量降至歷史最低。



●紐約期金收報每安士1,321.2美元，跌7.3美元或0.6%，連續3日下跌。



●英國富時100指數收報7,107點，跌43點或0.61%；法國CAC指數收報5,225點，跌13點或0.26%；德國DAX指數收報11,487點，跌53點或0.46%。 https://bit.ly/2UdTqXC



●歐盟警告，意大利龐大的公共債務和持久的生產力疲軟對區內其他國家構成風險。

-歐盟警告，印度和巴基斯坦之間緊張局勢的升級可能會產生「嚴重而危險」的後果。



●華為和三星稱，已就專利權爭鬥達成和解協議，並計劃在未來幾周內最終敲定。



●人行金融穩定局局長王景武表示，將加強對股、債、匯市的實時監測。



●人行表示，2019年穩妥化解影子銀行風險，有序處置高風險金融機構風險。



●港交所行政總裁李小加預期，香港2019年新股集資額恐難重現去年盛況。 https://bit.ly/2VpEHZQ



●私宅供應勁縮！政府賣地計劃出爐，業主即反價百萬。 https://bit.ly/2BUaACq



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