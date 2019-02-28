鮑威爾警告：美國債務違約會有嚴重後果　永遠不能發生！

繼指「美國債務處於不可持續的道路上」後，聯儲局主席傑鮑威爾在第2日的國會聽證會上表示，美國「從未債務違約」，同時警告，如果美國違約，將會產生「非常糟糕的後果，這種情況永遠不能發生」。



問及有關債務上限時，他只表示，政府用完現金的實際日期存在不確定性。



面對龐大債務，聯儲局目前以聯邦基金利率及超額準備金利率(IOER)來管理利率。鮑威爾表示，現有這個框架「似乎運作得很好」，並且是聯儲局現行政策管理的基礎。



聯儲局於去年6月及12月，分別把聯邦基金利率上調0.25厘，但同時只調整IOER 0.20厘。分析指，不同步調整IOER反映短期利率市場上行壓力持續及明顯加大。



另外，他表示，槓桿貸款是一種經濟風險，不相信它構成系統性風險，但他補充，確實認為它構成宏觀經濟風險。



他指，聯儲局對銀行的監管表明，他們沒有太多的槓桿貸款風險敞口；銀行系統「比危機前更具彈性」。





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