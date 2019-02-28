港交所發布3年戰略規劃　將推A股期貨產品

香港交易所發布《戰略規劃2019-2021》，提出未來3年將推出A股期貨產品，優化滬深港通、債券通，支持人民幣定息及貨幣衍生產品市場作跨境交易，支持在岸人民幣市場對外開放。



港交所指出，其新願景是成為國際領先的亞洲時區交易所，連接中國與世界。戰略重點通過債券通延伸定息及貨幣產品價值鏈，探索將香港發展為國際託管中心、提供更多大宗商品產品；利用倫敦、香港和内地平台，將LME交易延伸至亞洲時區，拓展大宗商品現貨價格實力。



根據戰略規劃，港交所將通過擴闊在岸產品和相關資產的投資選擇，提供更多離岸風險管理工具，增加「北向通」資本流入。將透過提供更多國際產品，推動內地投資者資產配置多元化，便利「南向通」國際配置。



另外，將利用科技實現核心業務現代化；將探索金融科技，數據市場合作夥伴關係；及將提升各個資產類別的產品生態系統、擴建交易後基礎設施，把香港定位為安全、可靠的跨境交易、清算、結算及托管中心。



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