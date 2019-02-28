亞洲股市：日股跌百點　三井造船跌2%

美股個別發展，道指兩連跌；亞洲主要股市低走，日本1月零售銷售按年增0.6%，工業產出初值按年持平，均遜預期。



日本日經225指數早段跌105點或0.4%，報21,451點。板塊方面，公用事業股跌1%，地產及公用事業股分別跌0.7%及0.8%。個股方面，三井造船、昭和電工及宇部興產全線跌逾2%，日產汽車跌0.4%。



東芝晶片1至3月料錄得170億日圓營運虧損，股價跌0.7%。



主要經營食品製造加工House Foods升0.5%。公司將於6月起調高旗下16款麵的售價。



Mirait Holdings提升全年淨收入預測76%；股價升1%。



鐘錶製造商精工控股漲3.7%。Okasan Securities將其評級由「中性」上調至「買入」。



南韓首爾綜合指數跌12點或0.4%，報2,224點。南海化學跌3.5%，三星電子跌1.7%。



澳洲悉尼普通股指數跌11點或0.18%，報6,223點。板塊方面，通訊服務股跌0.5%，工業及金融股偏軟。個股中，AVZ礦業挫6.5%，澳洲銀行及新世紀資源均跌3.8%。



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