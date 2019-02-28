港交所公布多項高層任命　配合戰略規劃

香港交易所(00388)公布一系列高層任命，現任集團首席營運總監兼結算主管兼(臨時)市場主管戴志堅，及現任市場發展聯席主管羅力，同時獲委任為聯席總裁。戴將兼任首席營運總監，兩人將繼續向董事會及行政總裁李小加提供建議。任命將自3月1日生效。



另外，姚嘉仁將於4月8日加入港交所出任市場主管；潘瑋平將於4月出任集團風險總監，兩人均將成為集團管理委員會成員。



另外，集團新設交易後業務主管職位，現任集團風險總監蔡羅蘭將轉任該職，4月8日生效。新設立的交易後業務科將負責所有股票、定息及貨幣產品以及大宗商品產品的場內及場外結算和風險管理業務，並負責集團的市場監察工作。



李剛獲委任為市場發展主管，主要負責集團的定息及貨幣產品以及大宗商品產品業務發展，及在內地的相關市場推廣工作和戰略項目，同時負責監督前海聯合交易所中心的發展，任命即時生效。



梁松光獲委任為集團科技總監，即時生效，將負責集團在香港、倫敦和內地的科技戰略和運營工作。此外，待香港交易所董事會批准後，集團戰略策劃主管霍炳光將成為集團管理委員會成員。



李小加表示，集團新的三年戰略規劃，需要引進人才和進行必要的人事調整。姚嘉仁在國際資本市場擁有25年的工作經驗，曾經效力美國、中國內地和香港的大型投行，在股票、商品和固定收益產品方面均有淵博的知識。潘瑋平在風險管理和量化分析方面擁有豐富經驗，曾經效力多家大型銀行、交易所和結算所。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

