中國2月官方製造業PMI續放緩　大型和中小企分化加劇

國家統計局公布，中國2月份官方製造業採購經理指數(PMI)報49.2，是2016年3月以來最低；預期為49.4，前值為49.5。



大型和中小型企業分化情況加劇。大型企業PMI為51.5，按月上升0.2個百分點，繼續高於盛衰分界線；中、小型企業PMI為46.9和45.3，分別按月下降0.3和2.0個百分點，均位於盛衰分界線以下。



分類指數方面，新訂單指數為50.6，按月上升1.0個百分點。但生產指數為49.5，按月下降1.4個百分點；原材料庫存指數為46.3，亦按月降1.8個百分點。



統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，2月份生產活動有所減緩，但市場需求有所回升；高技術製造業繼續領跑，產業結構繼續優化。然而，外部環境錯綜複雜，新出口訂單指數和進口指數分別為45.2和44.8，均持續位於盛衰分界線以下，在全球增長勢頭減弱和貿易保護主義加劇的影響下，對外貿易壓力較大。



另外，官方非製造業PMI為54.3，預期為54.5，前值為54.7。至於綜合PMI報52.4，前值為53.2。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

