【即市分析】2月結算後港股會...

東方產經專欄作家Handsome哥：港股2月雖然有個農曆新年假期，但期間發生的大事件偏向正面，包括中美貿易談判進展順利，A股回揚。故見港股能延續到年初至今升勢，2月期指周三(27日)已結算，展望3月會點走呢？



回看2月發生之大事，市場除炒番美國年內加息機會下降外，更進一步憧憬美國隨時暫緩縮表，加上人行放水撐市態度明顯，中美兩國幣策轉寬鬆，揭示投資市場「水源充足」。單係這一點就足叫中港股市氣氛轉旺，再加上中美貿易談判見轉機，大市成交確實見到明顯改善。



此外，市場憧憬周五早上MSCI會宣布調高A股權重比例，以及3月舉行的「兩會」期間，港股會不會因為之前升得太多而短期先行抖氣，並待會議完結後有較具體政策，才刺激股市重新好，這點值得留意。



走勢上，恒指自1月起演繹完美上升軌，加上繼10天上破250天線後，20天線亦快將上破250天線呈第二組黃金交叉，進一步確認上升勢頭。所以話，一日升軌未被破壞，就算現時畏高唔敢買貨，都唔好急住逆市走去沽！

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