A股快報：兩市偏軟　軍工股逆市揚

內地股市普遍下跌，滬綜指低開3點或0.13%，報2,950點；深成指低開4點或0.05%，至9,001點；滬深300低開3點或0.09%，至3,675點；創業板指數則高開2點或0.15%，報1,522點。



板塊方面，金融股跌0.6%，地產及釀酒股齊跌0.3%；次新股靠穩，石油股升0.4%，船舶製造股升0.6%，飛機製造股領漲2.2%。



東江環保股價低開2%。公司預期2018年營收33億元人民幣(下同)。



華誼兄弟全年淨虧損初步數據9.856億元；股價高開0.3%。



軍工股大漲，航新科技及成飛集成升停板，亞星錨鏈高開5%，中信重工高開3.2%，長城軍工高開2.5%。東興證券《印巴衝突對軍工股的影響》報告日前提到，梟龍戰機經受實戰檢驗，可堪大用，市場前景向好，中國戰鬥機冀迎來春天。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

