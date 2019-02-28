【即市分析】A股將成全球投資樂土？

東方產經「北水頭等倉」專欄作者司慕渢：中美貿易談判進展良好，據講雙方對人民幣匯率事宜可達成共識，這有助外資安心投資A股，故見A股近期表現強勁，成交大增，乃事必有因。然則，若然中美真係能就貿易問題達成共識並簽訂協議，對後市有何啟示？



首先，隨着美國停止向中國商品加徵關稅，以及中國政府推出多項穩經濟措施之下，中國經濟有望在上半年企穩，這對股市是正面訊息。



其次是，中國將重點改革資本市場，以促使資本市場能更好地服務實體經濟。中國證監會主席易會滿於昨日舉行的發布會上表示，中證監要堅決打擊欺詐發行，大股東違規佔用，操縱業績，操縱市場，內幕交易等違法違規行為，大幅提高違法違規成本，促使上市公司和大股東講真話、做真賬，不做違法違規之事；並且加大各類中介機構監管，加強投資者教育，推動將投資者教育納入全民教育體系，倡導理性投資價值投資和長期投資。



易會滿又指，中證監要統籌推進各上市板塊的綜合改革，優化交易監管改革，讓市場有明確預期，讓投資者公平交易，打通社保基金、保險、企業年金等各類投資機構的入市瓶頸，吸引中長期資金入市。



此國策一經確立，意味A股自2015年大冧市後，現在官方主導下再次起動，相信未來在配合適度逐步放鬆槓桿之下，A股在內部及外來資金活躍參與之下，流動性將明顯改善，為企業融資提供平台，對於激活經濟帶來效益。



最後，美國財赤數字不斷上升，就連聯儲局主席鮑威爾亦警告，別以為美國總能靠印鈔償債。再者，最近美國經濟數據明顯見到放緩的迹象，其中12月美國新屋動工按月大跌逾一成，遠遜預期，創2019年9月以來最少，為經濟在去年第4季失去動力的最新信號。



在企業盈利增長放緩，以及經濟景氣轉差之下，即使特朗普積極為競選連任鋪路，相信不會是坦途，美股波動性將增加，美元亦會承壓。資金要覓出處，新興市場包括中國將會受惠。



如是者，到底當前A股牛氣重現，可否打響翻身戰，成全球投資樂土；抑或是全球經濟進入大蕭條之前，一場由A股做主角的資產泡沫終極派對？筆者亦沒有水晶球，只有見步行步，順勢量力而為。暫看牌面，A股正處於外資流入的期間，加上經濟回穩，下跌空間有個底，向上動力就看整體全球景氣，整體上會較美股值博。



國際指數公司MSCI明晟正就A股在指數中的權重，由5%提高至20%進行磋商並快將宣布結果。想長線投資A股，但又怕隔山買牛「遇股不淑」，可以從A股ETF入手。現時交投較活躍的有安碩A50(02823)、南方A50(02822)、華夏滬深三百(03188)、海通滬深三百(02811)、未來滬深三百(03127)、標智滬深三百(02827)等。考慮到年中內地將推出科創板，此前後新經濟股有望翻炒，建議首選追蹤滬深三百的指數基金，會較追蹤滬綜指的指數基金更能分享相關機遇。(A股ETF表現：https://bit.ly/2TfKrrQ )



鮑威爾：不要以為美國總能靠印刷美元償債

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美經濟失動力警號！12月新屋動工逾兩年最少

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