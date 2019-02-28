差估署：1月私宅售價按月回升　報359.5點

香港住宅樓價止跌回升。據差餉物業估價署公布的最新數據顯示，今年1月份私人住宅售價指數報359.5點，按月回升約0.08%，終止連續下跌5個月的局面；而較去年1月的358.4點，按年仍高約0.3%。



截至1月份實用面積1,075方呎以上大型住宅單位反彈幅度較理想。該類單位售價指數報313.2點，較去年12月漲約1.3%，但仍比去年1月低約1.1%。實用面積1,075方呎及以下中小型住宅的售價指數報361.9點，按月回升約0.06%，亦較去年同期高約0.39%。



至於1月租金指數則報192.3點，按月再跌0.67%，連跌3個月。



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