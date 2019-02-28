魚缸通：散戶博騰訊升上350元
2019年02月28日 10:08
東網電視更多新聞短片
陳嘉華
周四恒指升百餘點，唔少散戶都幾興奮兼頻頻入貨！致富證券區域經理陳嘉華Howard就話，有唔少魚缸客周四都買入細價股，例如於0.06港元買入南海石油(00076)，上望0.07元。另外，又有散戶買入藍籌保險股作中長線部署。
恒指向上，已經有散戶於340元水平買入騰訊控股(00700)，上望350元沽出。由於大市強勢，所以散戶暫時未有特別沽貨，反而喺魚缸尋寶為主。
對於3月走勢，要留意中美貿易談判會否有改善，估計恒指短期會升穿29,000點，因為美國總統特朗普與北韓領導人金正恩會面，相信會有好消息傳出。
－－－－－－
《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！
遊戲下載：
https://goo.gl/i2t1yj
想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：
新盤置啱睇
http://money18.on.cc/newflat/
二手置啱Feel
http://money18.on.cc/usedflat/