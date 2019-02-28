魚缸通：散戶博騰訊升上350元

周四恒指升百餘點，唔少散戶都幾興奮兼頻頻入貨！致富證券區域經理陳嘉華Howard就話，有唔少魚缸客周四都買入細價股，例如於0.06港元買入南海石油(00076)，上望0.07元。另外，又有散戶買入藍籌保險股作中長線部署。



恒指向上，已經有散戶於340元水平買入騰訊控股(00700)，上望350元沽出。由於大市強勢，所以散戶暫時未有特別沽貨，反而喺魚缸尋寶為主。



對於3月走勢，要留意中美貿易談判會否有改善，估計恒指短期會升穿29,000點，因為美國總統特朗普與北韓領導人金正恩會面，相信會有好消息傳出。



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